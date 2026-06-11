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Прем'єр Сінгапуру вперше після санкцій відвідає саміт у росії

11 червня 2026, 16:55
Прем'єр Сінгапуру вперше після санкцій відвідає саміт у росії
Х / Lawrence Wong
Сінгапур був єдиним членом АСЕАН, який запровадив санкції проти москви, однак тепер іде на дипломатичне зближення.

Прем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг наступного тижня відвідає Казань для участі в ювілейному саміті росія – АСЕАН. Це стане першим візитом такого рівня між сторонами після введення сінгапурських санкцій проти москви.

Про це пише South China Morning Post із посиланням на джерела.

Саміт відбудеться з 17 по 19 червня та присвячений 35-й річниці діалогових відносин між москвою та державами Південно-Східної Азії. путін прийматиме захід, однак джерела не підтвердили, чи відбудеться його зустріч з Вонгом.

Дипломатичні відносини між країнами погіршилися після того, як Сінгапур рішуче засудив вторгнення росії в Україну у 2022 році та став єдиним членом АСЕАН, який запровадив санкції проти москви. Тоді міністр закордонних справ Вівіан Балакрішнан заявив, що це питання є екзистенційним для маленької країни, а вторгнення є "явним і грубим порушенням міжнародних норм". У відповідь росія внесла Сінгапур до списку "недружніх країн".

Візит відбувається на тлі зростання геополітичного значення Сінгапуру: через Малаккську протоку поблизу міста-держави проходить близько чверті світової морської торгівлі та до 40% морських перевезень нафти, що робить її ще важливішою за Ормузьку протоку в умовах нинішньої кризи на Близькому Сході.

Сінгапурсанкціі проти росіївійна в Україні

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