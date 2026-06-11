Україна серед найбільш постраждалих країн за рівнем вимушеного переміщення – ООН

718 тисяч людей повернулися в Україну за рік.

Криза примусового переміщення в Україні залишається однією з наймасштабніших у світі.

Про це йдеться у новому звіті Global Trends Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

На міжнародному рівні зафіксовано 5,9 млн українських біженців, більшість із яких перебуває в Європі. Ще 3,7 млн людей мають статус внутрішньо переміщених осіб в межах України, а понад 10,8 млн українців всередині країни потребують екстреної гуманітарної допомоги через руйнування інфраструктури. Основними країнами-приймачами є Німеччина з 23% біженців та Польща з 19,5%.

Протягом останнього року 718 тисяч людей повернулися в Україну з-за кордону та прифронтових областей. Однак аналітики ООН застерігають, що ці повернення часто є вимушеними через вичерпання фінансових ресурсів та закриття програм підтримки в ЄС, тоді як безпекові ризики залишаються критичними.

Загалом у світі кількість вимушено переміщених осіб через війни та насильство становила 117,8 млн, що на 4% менше, ніж роком раніше. Це перше зниження показника за останнє десятиліття. У 2025 році додому повернулися близько 14,7 млн людей, другий найвищий показник з 1965 року. Україна увійшла до шістки країн з найбільшою кількістю повернень, однак більшість поверталися в умовах зруйнованої інфраструктури та збереження ризиків для безпеки.