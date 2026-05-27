Після атак України рф готує обмеження експорту пального – Bloomberg

росія розглядає можливість обмеження експорту дизельного та авіаційного пального через падіння внутрішнього виробництва після регулярних атак України по енергетичних об'єктах рф.

Про це пише Bloomberg.

За даними джерел, російським компаніям рекомендували скоротити продаж нафтопродуктів на зовнішні ринки. Один зі співрозмовників заявив, що рішення про заборону експорту дизелю та авіапального перебуває на фінальній стадії, однак дата його запровадження поки невідома.

Bloomberg зазначає, що така заборона може посилити тиск на світові ціни на нафтопродукти, оскільки росія є одним із ключових експортерів дизельного пального і продає за кордон близько 40% його виробництва.

Останніми місяцями Україна посилила удари по російських енергетичних об'єктах, зокрема нафтопереробних заводах та інфраструктурі.

За оцінкою аналітичної компанії OilX, у квітні середній рівень переробки нафти в росії впав до 4,69 млн барелів на добу – найнижчого показника за понад 16 років.

Віцепрем'єр-міністр рф Олександр Новак після наради з представниками галузі закликав профільні відомства постійно моніторити внутрішній ринок. Він заявив, що забезпечення російських споживачів пальним є головним пріоритетом уряду.