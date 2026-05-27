Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

КНДР випробувала ракети зі штучним інтелектом – Reuters

27 травня 2026, 10:36
КНДР випробувала ракети зі штучним інтелектом – Reuters
Фото: з вільного доступу
За запусками особисто спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин.

Північна Корея 27 травня провела серію випробувань нової зброї – тактичних балістичних ракет, реактивної артилерії та крилатих ракет із системою наведення на основі штучного інтелекту.

Про це повідомило північнокорейське державне інформагентство KCNA, передає Reuters.

За запусками особисто спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин. За його словами, ці випробування показали, що озброєння та автоматизовані системи запуску вдалося модернізувати відповідно до умов сучасної війни.

Під час випробувань перевіряли потужність бойових частин балістичних ракет, надійність далекобійних реактивних систем залпового вогню та точність крилатих ракет із ШІ-наведенням.

Особливу увагу привернули саме крилаті ракети, які планують розмістити біля кордону з Південною Кореєю. У Пхеньяні заявили, що вони можуть атакувати цілі на відстані до 100 кілометрів – у межах цього радіуса перебуває й столиця Південної Кореї Сеул.

Експерти зазначають: це перший випадок, коли Північна Корея публічно заявила про використання штучного інтелекту в ракетних системах. Йдеться про технологію, яка допомагає розпізнавати ціль і коригувати політ ракети в реальному часі.

КНДРКім Чен Инштучний інтелектракета

Останні матеріали

Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Політика
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Переклад iPress – 27 травня 2026, 01:37
Витоки документів розкривають російські
Політика
Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Переклад iPress – 26 травня 2026, 11:59
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 травня 2026, 07:51
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Політика
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2026, 16:45
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2026, 13:53
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Політика
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Переклад iPress – 25 травня 2026, 10:19
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється