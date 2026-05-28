Каллас заявила, що посольство США виїхало з Києва на тлі російських погроз. У МЗС відреагували (оновлено)

28 травня 2026, 09:55
Там наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас під час неформальної зустрічі очільників МЗС ЄС прокоментувала погрози рф бити по Києву, пояснивши їх тим, що на полі бою агресор втратив імпульс.

Вона зазначила, що мета терористичних атак кремля – створення страху всередині суспільства. 

"Це не працювало протягом чотирьох років, але я не думаю, що це спрацює зараз, – зазначила Каллас. – Крім того, те, що ми чули від України вчора, полягало в тому, що всі посольства залишилися, крім одного, так що це також вимагає мужності від цих посольств, але так, всі європейці залишилися, Америка пішла". 

На запитання, як Євросоюз оцінює загрозу ударів по Києву та посольствах, дипломатка відповіла, що росія вдається до таких дій, оскільки на полі бою "фактично не досягає успіхів". 

"Тому зараз вони посилюють терористичні атаки, інакше це й не назвеш, та сіють страх у суспільстві. Це не працювало роками, і я не думаю, що спрацює зараз", – сказала Каллас.

Згодом у МЗС цю інформацію спростували. Речник відомства заявив, що вона не відповідає дійсності, цитує його слова "Суспільне". 

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на слова Каллас.

"Інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності",  заявив він журналістам.

У Зеленського також прокоментували слова Каї Каллас.

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин назвав ситуацію "дивною", адже Україна не має інтерпретувати слова керівниці дипломатії ЄС про Сполучені Штати.

"Можливо, малося на увазі про обставини перед тим ударом у ніч на неділю. Ми чули, що американські дипломати з Києва тоді поїхали. В будь-якому випадку Україна вдячна всім посольствам, які працюють в Києві", – зазначив Литвин.

