Російського посла у Брюсселі викликали до МЗС через погрози рф на адресу дипустанов

Російського посла у Бельгії викликали до МЗС королівства через погрози на адресу дипломатичних установ.

За його словами, причиною стала заява російської сторони із закликом до дипломатичного персоналу та іноземних громадян залишити Київ напередодні запланованих ударів.

"Я доручив сьогодні викликати російського посла в Бельгії. Заява росії із закликом до дипломатичного персоналу та іноземних громадян покинути Київ напередодні запланованих ударів є неприйнятною. Погрози на адресу посольств – це не дипломатія, а залякування. І це є грубим порушенням міжнародного права та Віденської конвенції", – написав він.

Міністр наголосив, що Бельгія продовжить свою дипломатичну присутність в Україні.

"Бельгія нікуди не піде. Ми залишаємося в Києві. Ми стоїмо на боці України. І нас не залякати", – підкреслив Прево.

Він також додав, що росія має припинити агресію та перейти до реальних мирних переговорів.

"У цій війні є лише один агресор, і це росія. Рішення, яке покладе край цьому циклу ескалації, надзвичайно просте: росія має припинити свою агресію та розпочати справжні мирні переговори", – заявив міністр.