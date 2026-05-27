Російського посла у Брюсселі викликали до МЗС через погрози рф на адресу дипустанов

27 травня 2026, 21:33
Бельгія закликаю росію перейти до реальних мирних переговорів.
Російського посла у Бельгії викликали до МЗС королівства через погрози на адресу дипломатичних установ. 
 
Про це заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево у соцмережі Х.
 
За його словами, причиною стала заява російської сторони із закликом до дипломатичного персоналу та іноземних громадян залишити Київ напередодні запланованих ударів.
 
"Я доручив сьогодні викликати російського посла в Бельгії. Заява росії із закликом до дипломатичного персоналу та іноземних громадян покинути Київ напередодні запланованих ударів є неприйнятною. Погрози на адресу посольств – це не дипломатія, а залякування. І це є грубим порушенням міжнародного права та Віденської конвенції", – написав він. 
 
Міністр наголосив, що Бельгія продовжить свою дипломатичну присутність в Україні.
 
"Бельгія нікуди не піде. Ми залишаємося в Києві. Ми стоїмо на боці України. І нас не залякати", – підкреслив Прево.
 
Він також додав, що росія має припинити агресію та перейти до реальних мирних переговорів.
 
"У цій війні є лише один агресор, і це росія. Рішення, яке покладе край цьому циклу ескалації, надзвичайно просте: росія має припинити свою агресію та розпочати справжні мирні переговори", – заявив міністр.

 

