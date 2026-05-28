США знову атакували Іран – Reuters

28 травня 2026, 08:31
з вільних джерел
Востаннє удари США по об’єктах на півдні Ірану відбулися 25 травня.

Американські військові вночі знову атакували Іран, завдавши удару по військовому об’єкту та збивши чотири іранські дрони-камікадзе, які становили загрозу в районі Ормузької протоки.

Про це пише Reuters.   

Зокрема, один із представників влади США заявив, що удару завдали по наземному пункту управління в іранському Бандар-Аббасі, звідки готували запуск ще одного безпілотника. За його словами, ці дії мали оборонний характер і були спрямовані на збереження перемир’я.

Востаннє удари США по об’єктах на півдні Ірану відбулися у понеділок, 25 травня. У CENTCOM заявили, що американські військові діяли в межах самооборони. Речник командування Тім Хокінс зазначив, що серед цілей були ракетні установки та іранські катери, які намагалися встановити міни.

