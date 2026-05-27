Литва створює новий підрозділ безпілотних військ

До складу увійдуть ударні, розвідувальні та РЕБ-засоби.

Командувач Збройних сил Литви генерал Раймундас Вайкшнорас заявив про формування нового підрозділу безпілотних військ, який об'єднає всі ключові напрямки застосування дронів в армії.

Міністерство оборони Литви повідомило про створення нового військового формування під назвою підрозділ автономних дистанційних безпілотних операцій. Основне завдання структури – об'єднання та координація можливостей безпілотної авіації Збройних сил Литви та інших військових відомств. Також підрозділ відповідатиме за розвиток потенціалу нанесення ударів на далекі відстані з використанням безпілотних технологій.

Новий підрозділ курируватиме не тільки ударні та розвідувальні безпілотники, а й системи протидії дронам, а також засоби радіоелектронної боротьби. Таким чином, в одній структурі планується зосередити як наступальні, так і оборонні можливості у сфері безпілотних технологій.

Командувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас наголосив, що створення ANBO означає перехід до більш системного підходу у використанні безпілотних технологій.

"Це новий етап у зміцненні потенціалу литовських збройних сил у сфері безпілотників. Ми централізуємо ресурси, надаючи чітку структуру і ясний напрямок розвитку: розвідка, наступальні та оборонні дії, розвиток можливостей нанесення глибоких ударів", – зазначив він у коментарі, поширеному Міноборони.