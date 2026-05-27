Іранські ЗМІ заявили, що дізнались деталі мирної угоди із США

Білий дім спростував повідомлення іранських державних ЗМІ про проєкт мирної угоди, назвавши його "абсолютною вигадкою".

Іранське державне телебачення 27 травня повідомило, що отримало проєкт попередньої угоди зі Сполученими Штатами. Згідно з оприлюдненим проєктом, Іран мав би знову відкрити Ормузьку протоку для комерційного морського судноплавства в обмін на скасування військово-морської блокади з боку США. У повідомленні також йшлось про те, що управління через цей водний шлях здійснюватиметься Іраном у співпраці з Оманом. Крім того, Вашингтон, мовляв, мав би вивести свої війська з регіону.

У Білому домі швидко заперечили цей меморандум, назвавши його "абсолютною вигадкою".

"Ця інформація від підконтрольних Ірану ЗМІ не відповідає дійсності, а меморандум, який вони "опублікували", є цілковитою вигадкою. Ніхто не повинен вірити тому, що поширюють іранські державні ЗМІ. Факти мають значення", – заявили в пресслужбі Білого дому.

Президент США Дональд Трамп, виступаючи на початку засідання кабінету міністрів, заявив, що американська сторона наразі "не задоволена" ходом переговорів, а згодом додав, що не хоче, щоб Ормузька протока перебувала під контролем Ірану.

"Ніхто не контролюватиме її, ми будемо стежити за нею", – сказав він.