Зеленський звернувся до Трампа з листом щодо нестачі засобів ППО в України

27 травня 2026, 18:35
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Лист також отримає Конгрес.
Президент Володимир Зеленський надіслав листа президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, в якому попередив про поглиблення дефіциту систем протиповітряної оборони в Україні, зокрема, засобів протидії балістичним ракетам.
 
Про це пише Kyiv Independent.
 
Видання пише, що Зеленський звернувся до Трампа на тлі посилення масованих повітряних атак та погроз рф новою хвилею ударів великої дальності по Києву, зокрема по об'єктах, які москва називає "центрами прийняття рішень" України.
 
"У питанні протиповітряної оборони від ракет ми покладаємося на наших друзів. У питанні захисту від балістичних ракет ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати", – йдеться у листі, з яким ознайомилося видання.
 
Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин підтвердив, що Зеленський надіслав Трампу та Конгресу США листа щодо нестачі засобів ППО.
 
"Правда, президенту США та Конгресу, там два адресати", – сказав Литвин журналістам у середу.
 
У публікації йдеться, що українські чиновники побоюються, що обмежені запаси перехоплювачів Patriot та інших систем, наданих Заходом, можуть виявитися недостатніми для протистояння бомбардуванням.
 
"Ситуація з протиракетною обороною справді складна", – сказало виданню одно з обізнаних у цьому питанні джерел.
 
За словами джерела, посол України в США Ольга Стефанішина розповсюдила цей лист Білому дому, спікеру Палати представників Майку Джонсону та іншим членам Конгресу. У листі також говориться про зростаючу стурбованість Києва щодо труднощів із забезпеченням зброєю в рамках програми "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL), яка дозволяє союзникам по НАТО фінансувати закупівлю американської зброї для України.
 
"Нинішні темпи поставок у рамках програми PURL вже не відповідають реальності загрози, з якою ми стикаємося. Я прошу вашої допомоги у захисті повітряного простору України від російських ракет", – говориться в листі.

 

