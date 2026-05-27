Матеріали:
Канада закриває кордони через Еболу

27 травня 2026, 17:15
Фото: з вільних джерел
Для людей, які прилітають із регіонів, де фіксують випадки захворювання, обов’язкова самоізоляція.00

Уряд Канади тимчасово зупиняє в’їзд для іноземців та заморожує дію імміграційних документів для осіб, які перебували у країнах із високим рівнем поширення лихоманки Ебола.

Про це йдеться в офіційному рішенні на сайті уряду Канади.

Запроваджені обмеження покликані захистити систему охорони здоров'я країни від занесення смертельної інфекції, особливо напередодні Чемпіонату світу з футболу-2026. Директор генерального управління Центру прикордонного та туристичного здоров’я Агентства громадського здоров’я Канади Люк Бризбуа заявив, що заходи запроваджуються "з міркувань граничної обережності" і наразі розраховані до 29 серпня.
 
Канада на 90 днів призупиняє розгляд та дію віз (як тимчасових, так і постійних резидентів), а також електронних дозволів на в’їзд для громадян та відвідувачів трьох африканських країн:
  • Демократичної Республіки Конго
  • Уганди
  • Південного Судану.
 
Обмеження поширюються навіть на ті документи, що були схвалені раніше. Водночас громадяни Канади та особи з посвідкою на постійне проживання зберігають право повернутися додому. Проте всі мандрівники, які відвідували зазначені три країни протягом останніх трьох тижнів, зобов'язані пройти сувору самоізоляцію тривалістю 21 день (максимальний інкубаційний період вірусу).
 
Медичний карантин діятиме з 30 травня по 29 серпня. Влада обіцяє надати спеціальні місця для ізоляції тим, хто не має змоги організувати її самостійно. У разі виявлення перших симптомів хвороби людей негайно госпіталізуватимуть для обстеження. Профільні відомства наголошують, що наразі ризик поширення Еболи всередині самої Канади залишається низьким, а жорсткі заходи мають виключно превентивний характер.
 
Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах лихоманки Ебола в Центральній Африці надзвичайною ситуацією міжнародного значення.
