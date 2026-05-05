Канада виділила ще €12,4 млн на енергетику України
Уряд Канадаи спрямував додаткові 12,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України, збільшивши свій загальний внесок до понад 57 млн євро.
Про це зазначили в Міненерго.
За даними відомства, кошти вже використовуються для закупівлі обладнання, ремонту та відновлення енергетичної інфраструктури по всій країні в межах підготовки до осінньо-зимового періоду.
Міністр енергетики України Денис Шмигаль зазначив, що підтримка є критично важливою для стійкості енергосистеми в умовах російських атак і для зміцнення енергетичної безпеки перед опалювальним сезоном.
Фонд підтримки енергетики України, був створений у 2022 році, координує допомогу міжнародних партнерів для оперативного відновлення енергосистеми.
За даними Міненерго, з листопада 2025 року близько 30% усіх внесків фонду, а це понад 660 млн євро – надійшло від партнерів.
Наразі обладнання на суму близько 260 млн євро вже перебуває в дорозі до України і має прибути до початку холодного сезону.
Також раніше партнери посилили енергетичну підтримку України на €100 млн.