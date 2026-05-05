05 травня 2026, 13:01
Канада виділила ще €12,4 млн на енергетику України
Кошти підуть на відновлення інфраструктури та підготовку до зими.

Уряд Канадаи спрямував додаткові 12,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України, збільшивши свій загальний внесок до понад 57 млн євро.

Про це зазначили в Міненерго.

За даними відомства, кошти вже використовуються для закупівлі обладнання, ремонту та відновлення енергетичної інфраструктури по всій країні в межах підготовки до осінньо-зимового періоду.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль зазначив, що підтримка є критично важливою для стійкості енергосистеми в умовах російських атак і для зміцнення енергетичної безпеки перед опалювальним сезоном.

Фонд підтримки енергетики України, був створений у 2022 році, координує допомогу міжнародних партнерів для оперативного відновлення енергосистеми. 

За даними Міненерго, з листопада 2025 року близько 30% усіх внесків фонду, а це понад 660 млн євро – надійшло від партнерів.

Наразі обладнання на суму близько 260 млн євро вже перебуває в дорозі до України і має прибути до початку холодного сезону.

Також раніше партнери посилили енергетичну підтримку України на €100 млн.

 

