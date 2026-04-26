Партнери посилили енергетичну підтримку України на €100 млн

Оголошено додаткове фінансування для України.

Партнери України анонсували близько 100 млн євро додаткових внесків до Фонду підтримки енергетики.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль під час конференції "Енергетичний Рамштайн".

"До Фонду підтримки енергетики оголошено 100 млн євро внесків. Це демонструє новий рівень єдності та довіри до України", – оголосив Шмигаль.

За його словами, у межах фонду також запроваджено новий механізм формування стратегічних резервів для реагування на надзвичайні ситуації в енергосекторі. Окрім цього, розширюється коло отримувачів допомоги і до нього долучатимуться й муніципальні об’єкти.

Водночас він визнав, що поточний дефіцит фонду становить близько 829 млн євро.

Також в неділю стало відомо, що ЄБРР профінансує 700 МВт нової генерації в Україні.