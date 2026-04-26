ЄБРР профінансує 700 МВт нової генерації в Україні

26 квітня 2026, 13:59
Фото: bbc.co.uk
До зими планують запустити нові енергопотужності для посилення стійкості енергосистеми.

Європейський банк реконструкції та розвитку планує підтримати створення близько 700 МВт нових маневрових енергопотужностей в Україні, які мають бути введені в експлуатацію до початку зими. 

Про це заявила президентка банку Оділь Рено-Бассо під час засідання "Енергетичного Рамштайну". 

За її словами, йдеться про проєкти генерації на відновлюваному газі та системи накопичення енергії.

"Наш план на 2026 рік передбачає підтримку близько 700 МВт високоманеврової генерації. За умови успішної реалізації закупівель ці потужності мають бути введені в роботу до зими", – зазначила Рено-Бассо.

Окремо ЄБРР планує забезпечити понад 400 МВт теплової потужності в муніципальному секторі для підвищення енергетичної стійкості України. Також банк уже підтримав близько 180 МВт розподіленої відновлюваної генерації через партнерські фінансові механізми.

Президентка ЄБРР наголосила на необхідності пришвидшення реалізації проєктів та скорочення термінів від ухвалення рішень до встановлення обладнання.

Вона також закликала до формування єдиного портфеля енергетичних проєктів для кращої координації міжнародної допомоги.

"Партнерам слід активніше використовувати наявні інструменти, зокрема Енергетичну платформу та Фонд підтримки енергетики України, щоб оперативно постачати обладнання та засоби захисту", – додала вона.

Окремо Рено-Бассо наголосила, що довгострокова енергетична стійкість потребує реформ у державному секторі, посилення незалежності регулятора та покращення корпоративного управління.

За її словами, для покриття дефіциту потужностей Україні також необхідно залучати приватні інвестиції в умовах прозорого та передбачуваного регуляторного середовища.

 
Останні матеріали

Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Більше публікацій

