Скандал у Чехії: митрополита РПЦ запідозрили у зберіганні наркотиків

Захист Іларіона заявив про можливу провокацію з боку поліції.

У Чехії правоохоронці зупинили автомобіль митрополита Іларіона – очільника чеської гілки російської православної церкви – та виявили в багажнику чотири контейнери з білою речовиною невідомого походження.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій від імені його захисту.

За твердженням адвокатів, інцидент стався 24 травня після виїзду Іларіона з храму святих Петра і Павла у Карлових Варах. Разом із ним в авто перебував оператор, який супроводжував митрополита.

У захисті заявляють, що поліцейські не пояснили причини зупинки та одразу почали огляд автомобіля. Під час перевірки в багажному відділенні нібито виявили чотири невеликі контейнери з речовиною білого кольору.

"Склад, походження та характер речовини має встановити експертиза. Митрополит Іларіон категорично заперечує будь-яку причетність до незаконного зберігання заборонених речовин і вважає те, що сталося, провокацією", – йдеться у заяві.

Сам Іларіон заявив через адвокатів, що ніколи не мав стосунку до незаконного обігу наркотиків та наполягає на повній та незалежній перевірці.

Захист глави РПЦ також ставить під сумнів законність дій поліції. За словами адвокатів, автомобіль митрополита нібито чекали дві поліцейські машини, а самого Іларіона під час огляду відвели до магазину на заправці й не дозволили спостерігати за перевіркою авто.

Адвокати вимагають надати записи з камер, провести незалежну експертизу речовини та перевірити відбитки пальців і ДНК на контейнерах.

Іларіон також стверджує, що останніми місяцями отримував анонімні погрози з вимогами залишити місце служіння.

До 2022 року Іларіон очолював Відділ зовнішніх церковних зв’язків московського патріархату і вважався одним із найближчих соратників патріарха Кирила. Згодом його перевели до Угорщини, а наприкінці 2024 року усунули з керівної посади після скандалу зі звинуваченнями у домаганнях. Після цього Іларіона направили служити до Карлових Вар.

Пів року тому у Чехії думали про запровадження санкцій проти митрополита РПЦ Іларіона через його зв'язки з рф.