У Чехії розглядають запровадження санкцій проти митрополита РПЦ Іларіона через його зв'язки з рф

Чеська влада може внести митрополита російської православної церкви в Чехії Іларіона до національного санкційного списку через підозри у його зв’язках із російськими спецслужбами.

Про це повідомляє Deník N.

Іларіон, який нині працює в Карлових Варах, став об’єктом уваги після журналістського розслідування, що виявило його можливі контакти з представниками російських спецслужб. Уряд прем’єра Петра Фіали, який перебуває у відставці, розглядає можливість застосування до священнослужителя санкцій.

Прем’єр Фіала заявив, що чеські органи влади "ретельно стежать за ворожими діями іноземних агентів" і діють відповідно до законів, але відмовився коментувати конкретну ситуацію.

Міністр з європейських справ Мартін Дворжак наголосив, що «така людина, як Іларіон, має бути під санкціями». Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан не виключив такого кроку, зазначивши, що рішення оголошують лише після його затвердження урядом.

Ймовірний майбутній прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш (ANO) також підтримав ідею запровадження санкцій. "Ми погодимося з цим. Але запитайте чинний уряд — він усе ще при владі", — заявив політик.

Варто зазначити, що питання про включення митрополита Іларіона до санкційного списку вже порушувалося минулого року, однак тоді від нього відмовилися.

Нині Іларіон має угорське громадянство, тобто є громадянином ЄС, що ускладнює можливість його вислання чи заборони перебування на території Союзу.

Після переведення з Будапешта до Чехії наприкінці минулого року Іларіон ініціював переказ майна російської православної церкви в Чехії до угорської єпархії, ймовірно, побоюючись його замороження чеською владою.

російська православна церква в Чехії залишається структурою, безпосередньо підпорядкованою Московському патріархату та тісно пов’язаною з російським режимом.