Через Ормуз таємно проходять танкери зі СПГ – Bloomberg

25 травня 2026, 12:51
Фото: reuters
Судна з катарським газом рухаються з вимкненими транспондерами через ризики безпеки в регіоні.

Три танкери зі скрапленим природним газом останніми днями пройшли Ормузьку протоку, попри фактичне обмеження судноплавства в регіоні. 

Постачальники з Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів намагаються доставити паливо ключовим покупцям в Азії, повідомляє Bloomberg.

За даними відстеження суден, танкер Al Rayyan у понеділок був зафіксований на північ від Маската після проходження протоки та наразі прямує до Китаю. Судно раніше припинило передавати сигнал приблизно 22 травня під час простою біля катарського експортного термінала Ras Laffan. Китай залишається найбільшим покупцем катарського СПГ.

Ще один газовоз, який завантажив катарський вантаж наприкінці березня, також пройшов Ормуз між неділею та понеділком. Судно Fuwairit тимчасово припинило передавання сигналу під час проходження протоки, а згодом знову з’явилося на північ від Маската. Наразі воно прямує до Пакистану.

За даними агенції, проходження суден через Ормузьку протоку відбувається з підвищеними заходами безпеки, зокрема з вимкненими транспондерами, щоб уникнути виявлення.

Ормузька протока залишається вкрай напруженим маршрутом на тлі затяжних переговорів між США та Іраном. Через неї зазвичай проходить близько п’ятої частини світових поставок СПГ, однак судноплавство у регіоні суттєво ускладнене.

Більшість суден змушені діяти обережно через ризики безпеки, а частина маршрутів фактично проходить у тіньовому режимі.

У неділю стало відомо, що перший танкер з СПГ для Індії пройшов Ормуз.

 

