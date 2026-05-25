москва погрожує судом ООН країнам Балтії через русофобію

рф звинувачує Латвію, Литву та Естонію у "систематичних утисках" російськомовних.

росія розглядає можливість подання позову до Міжнародного суду ООН проти країн Балтії через нібито утиски етнічних росіян.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на МЗС рф.

У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що йдеться про систематичні утиски етнічних росіян у Латвії, Литві та Естонії, а також про нібито зростання русофобії на державному рівні, історичні маніпуляції та «переслідування незгодних».

"У зв’язку з цим нам, напевно, доведеться перевести наші претензії у судове русло шляхом звернення до головного судового органу ООН – Міжнародного суду", – заявили в МЗС РФ.

Жодних офіційних підтверджень подання позову наразі немає.