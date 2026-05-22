Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іран планує назавжди зробити платним рух Ормузькою протокою – Bloomberg

22 травня 2026, 13:48
Іран планує назавжди зробити платним рух Ормузькою протокою – Bloomberg
Фото DR
Тегеран уже розширив зону своєї юрисдикції в протоці.
Іран веде переговори з Оманом, аби запровадити постійне мито для кораблів в Ормузькій протоці. У такий спосіб Тегеран прагне офіційно закріпити свій контроль над цим морським шляхом.
 
Про це заявив посол Ірану у Франції Мохаммад Амін-Нежад в інтерв'ю Bloomberg.
 
За словами дипломата, країни мають об'єднати ресурси для "управління навігацією", а компанії, які хочуть користуватися цим маршрутом, повинні платити свою частку. 
 
Як пише видання, попри дію крихкого перемир'я, яке Іран та США уклали 8 квітня, Тегеран уже розширив зону своєї юрисдикції в протоці. Там створили спеціальний орган – Адміністрацію протоки Перської затоки. Іноді за безпечний прохід судна іранська сторона вимагає до 2 мільйонів доларів.  Bloomberg зазначає, що Іран планує залишити цей контроль і після завершення війни, аби стримувати США та Ізраїль і наповнювати власну зруйновану економіку.
 
Сусіди Ірану в Перській затоці занепокоєні такими діями. Очільник головної нафтової компанії Об'єднаних Арабських Еміратів Султан Аль-Джабер заявив, що Тегеран створює небезпечний прецедент для всього світу.
 
"Щойно ви погодитеся з тим, що одна країна може тримати в заручниках найважливіший водний шлях планети, свободі судноплавства у звичному розумінні настане кінець. Якщо ми не захистимо цей принцип сьогодні, то витратимо наступне десятиліття на боротьбу з наслідками", – наголосив Аль-Джабер.

 

ІранОрмузька протока

Останні матеріали

Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Політика
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Політика
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Переклад iPress – 21 травня 2026, 15:34
США не можуть відвернутися від Європи.
Політика
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 21 травня 2026, 11:16
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Технології
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 21 травня 2026, 08:40
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Політика
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Політика
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється