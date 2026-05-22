Іран планує назавжди зробити платним рух Ормузькою протокою – Bloomberg

Тегеран уже розширив зону своєї юрисдикції в протоці.

Іран веде переговори з Оманом, аби запровадити постійне мито для кораблів в Ормузькій протоці. У такий спосіб Тегеран прагне офіційно закріпити свій контроль над цим морським шляхом.

Про це заявив посол Ірану у Франції Мохаммад Амін-Нежад в інтерв'ю Bloomberg.

За словами дипломата, країни мають об'єднати ресурси для "управління навігацією", а компанії, які хочуть користуватися цим маршрутом, повинні платити свою частку.

Як пише видання, попри дію крихкого перемир'я, яке Іран та США уклали 8 квітня, Тегеран уже розширив зону своєї юрисдикції в протоці. Там створили спеціальний орган – Адміністрацію протоки Перської затоки. Іноді за безпечний прохід судна іранська сторона вимагає до 2 мільйонів доларів. Bloomberg зазначає, що Іран планує залишити цей контроль і після завершення війни, аби стримувати США та Ізраїль і наповнювати власну зруйновану економіку.