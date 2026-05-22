Рютте готує план утримання США в НАТО – Politico
22 травня 2026, 12:56
Водночас цей план може зіштовхнутися з опором в ЄС.
Генсек НАТО Марк Рютте готує новий план, аби не дати президенту США Дональду Трампу вийти з Північноатлантичного Альянсу.
Про це пише Politico.
Зазначається, що план полягає в укладанні нових оборонних угод, які будуть вигідні для Вашингтону. За даними ЗМІ, Рютте в останні тижні очолив кампанію зі збільшення виробництва та обсягів оборонних угод, аби зробити липневий саміт лідерів альянсу в Анкарі успішним. Головною ціллю цієї кампанії є подолання реального дефіциту в Європі, а також створення економічної аргументації, яка знаходить відгук у Трампа.
"Я вважаю, що це дуже добре, що Рютте наголошує на цьому в Анкарі, щоб ми могли мати спільні стандарти, кращу оперативну сумісність і виробляти більше і дешевше. Нам потрібно продовжувати торгувати та продовжувати виробляти зброю разом, і США мають деякі унікальні можливості", – зазначила міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер.
Водночас видання зазначає, що план Рютте може зіштовхнутися зі спротивом у ЄС, який планує надавати пріоритет розвитку власної оборонної промисловості блоку. Також ця стратегія відображає загальні труднощі для Рютте, який намагається знайти об'єднуючу тему для напруженого альянсу.
"Зосередження уваги на промисловості має цілковитий сенс, щоб відволікти увагу від розбіжностей в інших сферах", – зазначила Герлінде Ніхус, колишня посадовиця НАТО.