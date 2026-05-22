Рютте готує план утримання США в НАТО – Politico

Водночас цей план може зіштовхнутися з опором в ЄС.

Генсек НАТО Марк Рютте готує новий план, аби не дати президенту США Дональду Трампу вийти з Північноатлантичного Альянсу.

Зазначається, що план полягає в укладанні нових оборонних угод, які будуть вигідні для Вашингтону. За даними ЗМІ, Рютте в останні тижні очолив кампанію зі збільшення виробництва та обсягів оборонних угод, аби зробити липневий саміт лідерів альянсу в Анкарі успішним. Головною ціллю цієї кампанії є подолання реального дефіциту в Європі, а також створення економічної аргументації, яка знаходить відгук у Трампа.

"Я вважаю, що це дуже добре, що Рютте наголошує на цьому в Анкарі, щоб ми могли мати спільні стандарти, кращу оперативну сумісність і виробляти більше і дешевше. Нам потрібно продовжувати торгувати та продовжувати виробляти зброю разом, і США мають деякі унікальні можливості", – зазначила міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер.