Україна та Японія розширюють співробітництво

Йдеться зокрема про масштабування співпраці в сфері розмінування.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев прийняв в Україні віцепрезидентку JICA Юко Міцуї. Обговорили технологічний апгрейд української економіки, інтеграцію японських технологій в українське виробництво та "розумне" розмінування.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку економіки.

Україна прагне інтегрувати японські технології в українське виробництво. Першочергово йдеться про сектор розмінування, а далі цей досвід масштабуватиметься на аграрну сферу і промисловість. Серед іншого, уряд працює над запуском тристоронніх форматів з Колумбією та Сирією, з якими Україна за підтримки Японії ділитиметься унікальним досвідом у сфері гуманітарного розмінування.