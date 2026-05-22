Україна та Японія розширюють співробітництво

22 травня 2026, 10:31
Україна та Японія розширюють співробітництво
Йдеться зокрема про масштабування співпраці в сфері розмінування.
 Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев прийняв в Україні віцепрезидентку JICA Юко Міцуї. Обговорили технологічний апгрейд української економіки, інтеграцію японських технологій в українське виробництво та "розумне" розмінування.
 
Про це повідомили в Міністерстві розвитку економіки.
 
Україна прагне інтегрувати японські технології в українське виробництво. Першочергово йдеться про сектор розмінування, а далі цей досвід масштабуватиметься на аграрну сферу і промисловість. Серед іншого, уряд працює над запуском тристоронніх форматів з Колумбією та Сирією, з якими Україна за підтримки Японії ділитиметься унікальним досвідом у сфері гуманітарного розмінування. 
 
Також спільна робота з JICA (Японське агентство міжнародного співробітництва) стосується і відновлення ґрунтів, підтримки малих фермерів, зокрема жінок-фермерок, розвитку рішень у сфері чистих технологій та переробки відходів від руйнувань.

 

