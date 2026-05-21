НАТО та Україна оцінили ризики з росії та білорусі

Глава МЗС України закликав до посилення колективного стримування.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте обговорив посилення загроз з боку росії та білорусі, ситуацію на фронті й необхідність подальшого тиску на москву.

Про це глава МЗС повідомив у соцмережі X (Twitter) після переговорів на полях міністерської зустрічі НАТО у шведському Гельсінгборзі.

За словами Сибіги, він поінформував Рютте про зростання військових ризиків із боку рф та бр для України і всієї Європи.

"Сьогодні потрібне сильне колективне стримування, щоб зупинити плани москви та Мінська", – наголосив міністр.

Сторони також обговорили ситуацію на полі бою, українські далекобійні удари по території рф та розвиток ініціативи PURL щодо закупівлі американського озброєння.

Окрему увагу співрозмовники приділили мирним переговорам і ролі Європи у цьому процесі. Сибіга підкреслив, що санкційний тиск на росію не можна послаблювати.