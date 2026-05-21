У Тбілісі збудують вежу на честь Трампа

21 травня 2026, 20:08
Фото: з вільних джерел
В столиці Грузії планують збудувати 70-поверхову Trump Tower на місці старого іподрому.

Компанія Trump Organization планує збудувати в Тбілісі 70-поверховий хмарочос Trump Tower, який може стати найвищою будівлею на Кавказі.

Про це повідомляє портал Domus.

Вежа стане центральним елементом масштабного комплексу The Tbilisi Downtown, який зведуть на території колишнього іподрому в грузинській столиці. Проєкт передбачає будівництво шести хмарочосів.

Архітектурою комплексу займатиметься американська компанія Gensler, а забудовником виступить грузинська Archi Group, пов’язана з партією "Грузинська мрія". За даними видання, ділянка під забудову також може бути пов’язана із засновником партії Бідзіною Іванішвілі, який перебуває під санкціями США.

Для Дональда Трампа це вже не перша спроба реалізувати девелоперський проєкт у Грузії. Ще у 2012 році він презентував ідею Trump Tower у Батумі після зустрічі з тодішнім президентом Міхеілом Саакашвілі, однак той проєкт так і не реалізували.

Новий проєкт з’явився на тлі скасування інших міжнародних Trump Tower — зокрема в Сербії та Австралії, де будівництво зіткнулося з політичними скандалами та суспільною критикою.

 
