Помер патріарх Грузії Ілія ІІ: країна оголосила жалобу

Патріарх Грузинської православної церкви Ілія ІІ помер у віці 93 років.

Про це 17 березня повідомив грузинський телеканал "Мтаварі архі", а згодом інформацію підтвердили в патріархії, передає Перший канал Грузії.

За даними ЗМІ, вночі духовного лідера госпіталізували через різке погіршення стану здоров’я. Останні години він провів у реанімації Кавказького медичного центру.

Митрополит Шіо Муджірі, який виконує обов’язки предстоятеля Грузинської православної церкви, повідомив, що Патріарх помер у Кавказькому медичному центрі в Тбілісі, де перебував у реанімації після госпіталізації з сильною шлунковою кровотечею.

"Він був епохальною постаттю. Це велика втрата для православної церкви у всьому світі. Я хочу висловити свої співчуття кожному грузину, всій Грузії, нашій Церкві та всьому християнському світу", - заявив митрополит Шіо.

Ілія ІІ очолював Грузинську православну церкву з 1977 року — понад 48 років. Це найдовший термін патріаршого служіння в історії церкви.

З його ім’ям пов’язують відновлення автокефалії Грузинської православної церкви, яку Вселенський патріархат офіційно визнав у 1990 році.

У Грузії оголошено жалобу.