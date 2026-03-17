Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Помер патріарх Грузії Ілія ІІ: країна оголосила жалобу

17 березня 2026, 22:00
Фото: ria.ru
Патріарх Грузинської православної церкви Ілія ІІ помер у віці 93 років.

Про це 17 березня повідомив грузинський телеканал "Мтаварі архі", а згодом інформацію підтвердили в патріархії, передає Перший канал Грузії.

За даними ЗМІ, вночі духовного лідера госпіталізували через різке погіршення стану здоров’я. Останні години він провів у реанімації Кавказького медичного центру.

Митрополит Шіо Муджірі, який виконує обов’язки предстоятеля Грузинської православної церкви, повідомив, що Патріарх помер у Кавказькому медичному центрі в Тбілісі, де перебував у реанімації після госпіталізації з сильною шлунковою кровотечею.

"Він був епохальною постаттю. Це велика втрата для православної церкви у всьому світі. Я хочу висловити свої співчуття кожному грузину, всій Грузії, нашій Церкві та всьому християнському світу", - заявив митрополит Шіо.

Ілія ІІ очолював Грузинську православну церкву з 1977 року — понад 48 років. Це найдовший термін патріаршого служіння в історії церкви.

З його ім’ям пов’язують відновлення автокефалії Грузинської православної церкви, яку Вселенський патріархат офіційно визнав у 1990 році.

У Грузії оголошено жалобу.

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється