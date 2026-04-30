У Німеччині у справі українки замінили вирок лікуванням

Чоловіка направили до психіатричної лікарні.

У Німеччині земельний суд у Гетінгені ухвалив рішення про примусове психіатричне лікування 31-річного чоловіка з Іраку, якого обвинувачували у загибелі 16-річної українки.

Про це повідомляє медіа компанія DW.

Суд встановив, що влітку 2025 року на вокзалі Фрідланда чоловік штовхнув дівчину під товарний потяг. Вона загинула на місці.

Під час процесу було враховано результати психіатричної експертизи, яка виявила у нього параноїдну шизофренію. Суд дійшов висновку, що на момент інциденту обвинувачений перебував у стані неосудності.

Через це замість стандартного кримінального вироку суд постановив направити його на примусове лікування в психіатричний заклад. Прокуратура визнала, що підсудний не міг відповідати за свої дії через психічний стан.

Також встановлено, що чоловік не мав права перебувати в Німеччині за правилами ЄС щодо притулку та мав бути переданий Литві, через яку в’їхав до Євросоюзу.

Попри це, попередні спроби його затримання перед депортацією були відхилені адміністративним судом. Суд визнав його небезпечним для суспільства.

Нагадаємо, що влітку 2025 року 16-річну українку зіштовхнули з платформи прямо перед вантажним потягом.