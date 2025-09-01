У Німеччині трагічно загинула 16-річна українка: подробиці

16-річну українку зіштовхнули з платформи прямо перед вантажним потягом.

У німецькому місті Фрідланд вбили 16-річну українку. Дівчину штовхнули під вантажний потяг на залізничному вокзалі.

За даними поліції, трагедія трапилася 11 серпня близько 16:00 за місцевим часом. 31-річний громадянин Іраку штовхнув 16-річну Ліану під вантажний потяг, що проїжджав повз. Поїзд рухався зі швидкістю близько 100 кілометрів за годину.

Незадовго до цього поліція отримала виклик щодо хуліганства на вокзалі. Прибувши на місце, патруль натрапив на чоловіка, який привів до тіла дівчини на пероні. Той пояснив, що просто знайшов її, і оскільки інших підозр не виникло, правоохоронці не стали його затримувати.

Проведені дослідження ДНК виявили сліди чоловіка на правому плечі вбитої дівчинки. Це дозволило зробити висновок, що її сильно схопили. Після цього чоловіка затримали, взяли під варту та повідомили підозру у ненавмисному вбивстві.