ПОЛІТИКА

Forbes назвав Буданова головним архітектором революції у веденні сучасної війни

23 грудня 2025, 21:11
Фото: LIGA.net
У публікації зазначається, що Буданов поєднує риси непохитного ідеаліста, беззаперечного патріота та стратегічного мислителя.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов є ключовою фігурою трансформації сучасних бойових дій та головним архітектором революції у веденні війни.

Про це йдеться у великому матеріалі впливового американського видання Forbes, присвяченому діяльності очільника української військової розвідки.

У публікації зазначається, що Буданов поєднує риси непохитного ідеаліста, беззаперечного патріота та стратегічного мислителя. Автор матеріалу підкреслює, що саме він стоїть за тектонічними зрушеннями у характері сучасних воєн і відіграє важливу роль у формуванні нової моделі ведення бойових дій.

Forbes нагадує, що Кирило Буданов був призначений начальником воєнної розвідки у 2020 році президентом Володимиром Зеленським і з того часу суттєво посилив свій вплив. Нещодавно він долучився до команди прямих переговорів щодо можливої мирної угоди з представниками президента США Дональда Трампа. Видання зазначає, що нині глава держави навряд чи міг би знайти більш підходящу людину для представництва України на найвищому міжнародному рівні.

Автор матеріалу наголошує, що в умовах історичних викликів суспільство очікує від влади компетентних, доброчесних і прозорих лідерів, і Буданов відповідає цим очікуванням. За оцінкою Forbes, він вирізняється прямотою, стриманістю та принциповістю, загартованими досвідом війни.

У виданні також підкреслюють, що Буданов не піде на поступки через слабкість у переговорах, коли йдеться про майбутнє України. Водночас, якщо компроміси й будуть необхідними, суспільство довірятиме його рішенням, розуміючи їхню вмотивованість.

Forbes звертає увагу і на відносно молодий вік керівника ГУР, його орієнтоване на майбутнє мислення та глибоке розуміння як російської сторони, так і очікувань західних партнерів. Видання підсумовує, що оптимізм і досвід Буданова дають надію не лише українцям, а й міжнародній спільноті.

