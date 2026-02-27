Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Масове застосування дронів підсилює небезпеку на фронті в Україні – естонська розвідка

27 лютого 2026, 16:44
Масове застосування дронів підсилює небезпеку на фронті в Україні – естонська розвідка
Фото з вільного доступу
У своєму аналітичному зведенні естонська розвідка проаналізувала зміни у перебігу бойових дій за чотири роки повномасштабного вторгнення росії.

Ситуація на полі бою в Україні стала безпрецедентно прозорою через масове використання дронів, а самі прифронтові райони — небезпечнішими, ніж будь-коли, заявляє розвідцентр Сил оборони Естонії.

Про це повідомляє ERR.

У своєму аналітичному зведенні естонська розвідка проаналізувала зміни у перебігу бойових дій за чотири роки повномасштабного вторгнення росії. За оцінкою фахівців, дрони різних типів сьогодні домінують на полі бою, що зробило його "прозорим" для обох сторін. Ворог намагається відрізати ділянки фронту від логістичної підтримки, роздрібнити оборону та завдавати високоточних ударів на великі відстані, послаблюючи волю противника продовжувати війну.

Цього тижня загальна інтенсивність бойових дій дещо знизилася: за добу відбувалося в середньому близько 170 зіткнень. Українські підрозділи продовжували активну оборону та контратаки, відтісняючи російські війська на Куп’янському, Новопавлівському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, а також у західній частині Запорізької області. За різними оцінками, у лютому українські війська звільнили від 200 до 400 квадратних кілометрів території та продовжують стримувати агресора.

Водночас, за оцінками розвідцентру, успіхи росії були обмеженими, а деякі показники становища рф на початку п’ятого року війни навіть гірші, ніж до 2022 року. росія нині контролює близько 20% території України, при цьому протягом 2025 року захопила менше одного відсотка територій. За даними розвідки, втрати російських військ становлять від 1,2 до 1,3 мільйона осіб, а в умовах домінування піхоти в дроновій війні росія втрачала в середньому 90 осіб на кожен захоплений квадратний кілометр.

Ситуація підкреслює, що технології безпілотників значно змінюють характер бойових дій і впливають на баланс сил на фронті.

війнаЕстоніядронирозвідка

