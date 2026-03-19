Українські сили атакували логістику армії рф у Криму

Українські військові не припиняють уражати військові об'єкти рф.

У ніч на четвер, 19 березня, під удари українських військових на тимчасово окупованих територіях потрапили об’єкти логістики та скупчення особового складу армії рф. Зокрема, в Ялті та Донецьку, а також в Каланчаку Херсонської області Збройні Сили України влучили в склади боєприпасів, вказали в Генеральному штабі ЗСУ.

Біля села Весела Донецької області Сили оборони атакували російський склад із матеріально-технічним забезпеченням, а в Новотроїцькому Херсонської області уразили склад із паливом.

В селі Овражки у Криму та біля Ялти Донецької області українські бійці завдали удару по районах скупчення російських солдатів.