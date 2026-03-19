Делегація України їде на мирні переговори у США – Зеленський

Переговорна група від України "вже в дорозі".

У Сполучених Штатах відбудуться зустрічі щодо перемовин для закінчення війни росії проти України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, наразі є сигнали від американської сторони щодо готовності продовжити роботу перемовин для закінчення війни росії проти України.

Президент також заявив, що зустрічі у США щодо переговорів заплановані на суботу, 21 березня, а політична частина переговорної групи "вже в дорозі".

"Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними", — зазначив Володимир Зеленський.