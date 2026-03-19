Делегація України їде на мирні переговори у США – Зеленський

19 березня 2026, 21:07
Делегація України їде на мирні переговори у США – Зеленський
Переговорна група від України "вже в дорозі".
У Сполучених Штатах відбудуться зустрічі щодо перемовин для закінчення війни росії проти України. 
 
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
 
За його словами, наразі є сигнали від американської сторони щодо готовності продовжити роботу перемовин для закінчення війни росії проти України. 
 
Президент також заявив, що зустрічі у США щодо переговорів заплановані на суботу, 21 березня, а політична частина переговорної групи "вже в дорозі".
 
"Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними", — зазначив Володимир Зеленський.
війна в Україніпереговори з рфросія окупанти

Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
