ISW розкрив нову тактику окупантів з дронами

19 березня 2026, 15:55
Фото: www.ekathimerini.com
Для цього загарбники активно застосовують дешеві безпілотники типу "Молнія", змінюючи тактику ударів.
Армія рф шукає альтернативи Starlink для управління дронами на фронті.  
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
За даними аналітиків, росіяни активно завдають ударів на глибину 40-50 км від лінії фронту. Зокрема, на Куп’янському напрямку для цього використовують дрони типу "Молнія", які виконують роль так званих "материнських" безпілотників.
 
За словами українських військових, "Молнія" транспортує FPV-дрони в тил, після чого ті атакують цілі. Часто під ударами опиняються цивільні автомобілі та об’єкти інфраструктури. У Інститут вивчення війни зазначають, що така тактика відповідає загальній кампанії рф із повітряного перехоплення, спрямованій на порушення логістики України.
 
Водночас українські військові повідомляють про значні втрати ворога: лише за три дні на одному з напрямків було знищено понад 100 дронів "Молнія". Після обмеження доступу до Starlink російські війська зіткнулися з проблемами у керуванні дронами та системами командування.
 
Для компенсації вони намагаються використовувати альтернативні засоби зв’язку:
 
  • радіопередачі
  • оптоволоконні лінії
  • супутникову систему "Комета".
 
Однак, як зазначають військові, ці рішення працюють повільніше і менш ефективні, ніж Starlink.
 
За оцінками ISW, після обмеження Starlink 1 лютого російські війська зазнають труднощів на передовій. Це вплинуло на їхні ударні можливості та системи управління (C2). Попри це, рф продовжує адаптуватися та шукає способи відновити ефективність своїх безпілотних операцій у тилу України.

 

Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
