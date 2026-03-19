ISW розкрив нову тактику окупантів з дронами

Армія рф шукає альтернативи Starlink для управління дронами на фронті.

За даними аналітиків, росіяни активно завдають ударів на глибину 40-50 км від лінії фронту. Зокрема, на Куп’янському напрямку для цього використовують дрони типу "Молнія", які виконують роль так званих "материнських" безпілотників.

За словами українських військових, "Молнія" транспортує FPV-дрони в тил, після чого ті атакують цілі. Часто під ударами опиняються цивільні автомобілі та об’єкти інфраструктури. У Інститут вивчення війни зазначають, що така тактика відповідає загальній кампанії рф із повітряного перехоплення, спрямованій на порушення логістики України.