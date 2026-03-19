У німецькому TikTok виявили мережу ШІ-фейків, які дискредитують українців

19 березня 2026, 19:09
Пропаганду маскують під "жартівливі сценки".
Центр протидії дезінформації (ЦПД) зафіксував масштабну антиукраїнську інформаційну операцію в німецькомовному сегменті TikTok. 
 
Про це повідомляє ЦПД.
 
За їхньою інформацією, для створення маніпулятивного контенту зловмисники використовують штучний інтелект, маскуючи пропаганду під "жартівливі сценки". Головна мета кампанії — зобразити українських біженців як "привілейовану категорію", якій у Німеччині нібито дозволено порушувати закон і отримувати необґрунтовані переваги над місцевими.
 
Один зі ШІ-сюжетів розповідає, що школяру виправляють низьку оцінку на найвищий бал лише після фрази "я з України". В іншому ідеться, що пасажирка без квитка уникає штрафу та "захоплює" керування потягом, заявивши про своє походження. А ще в іншому поліцейський відпускає грабіжника, почувши, що той українець.
 
Центр протидії дезінформації наголосив, що усі ці відео навмисно гіперболізують побутові ситуації, щоб спровокувати роздратування у німецького суспільства. Операція є частиною ширшої стратегії росії із дискредитації українців у Європі. Кремль намагається сформувати негативне ставлення до біженців, щоб підірвати політичну та соціальну підтримку України в країнах ЄС.
 
Аналогічні кампанії раніше фіксували і в інших європейських державах, що свідчить про системність російських інформаційних атак.
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 19 березня 2026, 14:30
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2026, 11:32
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 березня 2026, 22:13
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Переклад iPress – 18 березня 2026, 10:16
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Переклад iPress – 17 березня 2026, 15:44
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2026, 11:55
