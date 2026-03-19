У німецькому TikTok виявили мережу ШІ-фейків, які дискредитують українців

Пропаганду маскують під "жартівливі сценки".

Центр протидії дезінформації (ЦПД) зафіксував масштабну антиукраїнську інформаційну операцію в німецькомовному сегменті TikTok.

За їхньою інформацією, для створення маніпулятивного контенту зловмисники використовують штучний інтелект, маскуючи пропаганду під "жартівливі сценки". Головна мета кампанії — зобразити українських біженців як "привілейовану категорію", якій у Німеччині нібито дозволено порушувати закон і отримувати необґрунтовані переваги над місцевими.

Один зі ШІ-сюжетів розповідає, що школяру виправляють низьку оцінку на найвищий бал лише після фрази "я з України". В іншому ідеться, що пасажирка без квитка уникає штрафу та "захоплює" керування потягом, заявивши про своє походження. А ще в іншому поліцейський відпускає грабіжника, почувши, що той українець.

Центр протидії дезінформації наголосив, що усі ці відео навмисно гіперболізують побутові ситуації, щоб спровокувати роздратування у німецького суспільства. Операція є частиною ширшої стратегії росії із дискредитації українців у Європі. Кремль намагається сформувати негативне ставлення до біженців, щоб підірвати політичну та соціальну підтримку України в країнах ЄС.

Аналогічні кампанії раніше фіксували і в інших європейських державах, що свідчить про системність російських інформаційних атак.