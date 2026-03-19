Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сійярто звинуватив Україну в атаці на газопровід "Турецький потік"

19 березня 2026, 20:53
Фото: Петер Сійярто (flickr.by/US_Department_of_State)
Угорському міністру ввижається "тотальна енергетична блокада" з боку Києва.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в нібито організації дронової атаки на компресорну станцію газопроводу "Турецький потік".
 
Про це заявив речник угорського уряду Золтан Ковач.
 
За словами Сійярто, Україна нібито здійснила удар 22 безпілотниками по газопровідному об'єкту, намагаючись реалізувати "тотальну енергетичну блокаду" Угорщини.
 
Угорський міністр додав, що "тепер українці дійсно перетнули всі межі". Він зазначив, що компресорна станція "Турецького потоку" є критично важливою для постачання природного газу до Угорщини.
 
"Українці тримають нас у нафтовій блокаді, а тепер вони хочуть унеможливити і наше газопостачання", - заявив Сійярто.
 
Він також зауважив, що Угорщина є одним з основних постачальників газу та електроенергії для України.
 
"Припиніть ці атаки, які ставлять під загрозу енергетичну безпеку Угорщини", - закликав угорський міністр.
Угорщинавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 19 березня 2026, 14:30
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2026, 11:32
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 березня 2026, 22:13
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Переклад iPress – 18 березня 2026, 10:16
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Переклад iPress – 17 березня 2026, 15:44
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2026, 11:55
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється