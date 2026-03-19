Сійярто звинуватив Україну в атаці на газопровід "Турецький потік"

Угорському міністру ввижається "тотальна енергетична блокада" з боку Києва.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в нібито організації дронової атаки на компресорну станцію газопроводу "Турецький потік".

Про це заявив речник угорського уряду Золтан Ковач.

За словами Сійярто, Україна нібито здійснила удар 22 безпілотниками по газопровідному об'єкту, намагаючись реалізувати "тотальну енергетичну блокаду" Угорщини. Угорський міністр додав, що "тепер українці дійсно перетнули всі межі". Він зазначив, що компресорна станція "Турецького потоку" є критично важливою для постачання природного газу до Угорщини.

"Українці тримають нас у нафтовій блокаді, а тепер вони хочуть унеможливити і наше газопостачання", - заявив Сійярто.

Він також зауважив, що Угорщина є одним з основних постачальників газу та електроенергії для України.

"Припиніть ці атаки, які ставлять під загрозу енергетичну безпеку Угорщини", - закликав угорський міністр.