Шість країн заявили про готовність долучитися до забезпечення судноплавства в Ормузькій протоці

Японія, Велика Британія та країни Європи підписали спільну заяву про те, що вони готові сприяти безпечному проходженню через Ормузьку протоку.

Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

Спільну заяву підписали лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Японії. У документі зазначили, що свобода судноплавства є фундаментальним принципом міжнародного права, зокрема в Конвенції ООН з морського права.

"Ми рішуче засуджуємо нещодавні атаки Ірану на беззбройні комерційні судна в Перській затоці, атаки на цивільну інфраструктуру, включно з нафтовими та газовими об'єктами, а також фактичне закриття Ормузької протоки іранськими силами", — заявили лідери країн.

Також вони додали, що країни посприяють стабілізації енергетичних ринків, зокрема співпрацюватимуть із певними країнами-виробниками для збільшення виробництва нафти.