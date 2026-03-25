Іранські дрони вдарили по базі США

25 березня 2026, 14:33
Скриншот з відео
Під ударом опинилися вертоліт і радар NASAMS, а захисту від БПЛА знову не було.
Підтримувані Іраном угруповання в Іраку завдали ударів по американській техніці на базі Victory Camp Complex, використовуючи FPV-дрони. Атака знову підняла питання про вразливість об’єктів США до таких загроз.
 
Про це пише Defence Express.
 
На відео зафіксовано ураження вертольота UH-60M Black Hawk, який перебував на майданчику без видимих ознак охорони чи спроб перехоплення. За попередніми даними, дрон міг влучити в гвинт, однак масштаб пошкоджень поки невідомий.
 
Частина зображення вертольота була навмисно прихована, ймовірно – щоб замаскувати символіку Червоного Хреста. Це може свідчити, що йшлося про версію HH-60M Black Hawk, призначену для евакуації поранених. На іншому відео показано ураження радіолокаційної станції AN/MPQ-64 Sentinel, яка використовується у складі NASAMS.
 
Після удару РЛС загорілася, що підтверджують кадри з місця події. За даними джерел, атака могла здійснюватися одразу кількома дронами.
 
Інцидент став черговим сигналом, що США досі не мають ефективного захисту від FPV-дронів. Подібні атаки по цій же базі фіксувалися і раніше.
