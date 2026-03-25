Посол Ізраїлю не виключив наземну операцію в Ірані

25 березня 2026, 15:53
Фото: з вільного доступу
У разі наземної операції військ США проти Ірану не виключається й участь Ізраїлю, адже ізраїльські сили вміють діяти в тилу ворога.
 
Про це розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю РБК-Україна.
 
Відповідаючи на запитання щодо ймовірності наземної операції, дипломат зазначив: "Я б не став нічого виключати".
 
На уточнення щодо можливої участі Ізраїлю Бродський підкреслив, що країна не може претендувати на масштабну участь через свої розміри, однак теоретично такий сценарій можливий.
 
"Дивлячись що називати участю. Я б не став нічого виключати, жодних можливостей. Ізраїль - невелика країна, ми, звісно, не можемо претендувати на серйозну участь, але теоретично... Ізраїльтяни вміють діяти в тилу ворога. Тож теоретично я б не став цього виключати", - зазначив він.
 
У цьому ж інтерв’ю Міхаель Бродський заявив, що Ізраїль готовий діяти самостійно у війні проти Ірану, якщо президент США Дональд Трамп вирішить укласти угоду з Тегераном.
 
За його словами, Ізраїль завершить операцію після досягнення поставлених цілей. Дипломат зазначив, що цілі Ізраїлю загалом збігаються з американськими, хоча можуть бути вужчими. Він також назвав дві ключові цілі війни - знищення ядерної програми Ірану та його ракетного потенціалу на десятиліття.
