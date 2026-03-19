Угорщина політизує питання ремонту нафтопроводу "Дружба"

Як зазначив Тихий, Україна не чула жодного засудження з боку Угорщини щодо пошкодження нафтопроводу "Дружба" російським ударом.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий наголосив, що Угорщина політизує питання ремонту трубопроводу "Дружба".

Про це у соцмережі Х повідомила пресслужба МЗС України.

Він додав, що замість того, щоб пояснити громадянам Угорщини, чому країна не змогла диверсифікувати свої енергопостачання, прем'єр-міністр Віктор Орбан у своїй риториці зосереджується на Україні.

"Таким чином, Угорщина політизує це питання, перетворює його на політичний привід і висуває вимоги до України, що, на наш погляд, абсурдно. Україна стикається з масштабним терором, повітряним терором з боку росії", – підкреслив представник українського зовнішньополітичного відомства.

Тихий зазначив, що внаслідок російських атак інфраструктура України щодня зазнає пошкоджень.

"І навіть після пошкодження трубопроводу "Дружба" вже були завдані інші пошкодження іншим українським трубопроводам, іншій інфраструктурі, наприклад, трубопроводу Одеса-Броди. Україна все це ремонтує. Але у нас немає безмежних ресурсів. Ми перебуваємо в стані повномасштабної війни, яку Угорщина з якихось причин воліє ігнорувати", – наголосив Тихий.