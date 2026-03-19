Угорщина політизує питання ремонту нафтопроводу "Дружба"

19 березня 2026, 21:55
Фото: з вільного доступу
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий наголосив, що Угорщина політизує питання ремонту трубопроводу "Дружба".
 
Про це у соцмережі Х повідомила пресслужба МЗС України.
 
 Як зазначив Тихий, Україна не чула жодного засудження з боку Угорщини щодо пошкодження нафтопроводу "Дружба" російським ударом.
 
Він додав, що замість того, щоб пояснити громадянам Угорщини, чому країна не змогла диверсифікувати свої енергопостачання, прем'єр-міністр Віктор Орбан у своїй риториці зосереджується на Україні.
 
"Таким чином, Угорщина політизує це питання, перетворює його на політичний привід і висуває вимоги до України, що, на наш погляд, абсурдно. Україна стикається з масштабним терором, повітряним терором з боку росії", – підкреслив представник українського зовнішньополітичного відомства.
 
Тихий зазначив, що внаслідок російських атак інфраструктура України щодня зазнає пошкоджень.
 
"І навіть після пошкодження трубопроводу "Дружба" вже були завдані інші пошкодження іншим українським трубопроводам, іншій інфраструктурі, наприклад, трубопроводу Одеса-Броди. Україна все це ремонтує. Але у нас немає безмежних ресурсів. Ми перебуваємо в стані повномасштабної війни, яку Угорщина з якихось причин воліє ігнорувати", – наголосив Тихий.
Останні матеріали

Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 19 березня 2026, 14:30
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Політика
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2026, 11:32
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Політика
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 березня 2026, 22:13
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Політика
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Політика
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Переклад iPress – 18 березня 2026, 10:16
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Політика
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Переклад iPress – 17 березня 2026, 15:44
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2026, 11:55
