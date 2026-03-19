росіяни вивозять українську сіль з окупованого Генічеська до рф під виглядом "інвестицій"

19 березня 2026, 18:53
росіяни вивозять українську сіль з окупованого Генічеська до рф під виглядом
Фото: Центр національного спротиву
рф продовжує грабувати тимчасово окуповані території України.
Російські окупанти намагаються подати активізацію видобутку солі в тимчасово окупованому Генічеську як "інвестицію" та відновлення господарської діяльності. Насправді ж ідеться про системне вивезення українських ресурсів до росії.
 
Про це пише Центр національного спротиву.
 
Під виглядом економічної діяльності росіяни запускають на ТОТ схему фактичного розграбування надр. За інформацією ЦНС, йдеться щонайменше про 14 тисяч тонн солі на рік, які планують вивозити до росії.
 
"Видобутий ресурс не працює на розвиток регіону — його централізовано транспортують за межі ТОТ України без будь-якої користі для місцевого населення", – зазначають у спротиві.
 
До реалізації цієї схеми росіяни залучили компанію "Сольпром", яка ще нещодавно перебувала у стані банкрутства та не вела повноцінної діяльності. Попри це, саме її використовують як формальний інструмент для легалізації процесу видобутку та вивезення ресурсу.
 
Також відомо, що так званий "голова" окупаційної адміністрації Володимир Сальдо виділив цій компанії 40 гектарів землі для розширення діяльності, що свідчить про цілеспрямоване масштабування видобутку.
 
"Окупаційна влада створює ілюзію "роботи" та контролю, однак по суті це пряме привласнення українських ресурсів. Генічеськ перетворюють на сировинну базу, з якої безперешкодно викачують ресурси в інтересах росії", – наголошують у ЦНС.
війна в УкраїніТимчасово окуповані території

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється