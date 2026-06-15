У ЮНЕСКО заявили про готовність допомогти після удару по Києво-Печерській лаврі (оновлено)

Організація запропонувала експертну підтримку.

У ЮНЕСКО відреагували на пошкодження Успенського собору Києво-Печерської лаври, який входить до списку Всесвітньої спадщини організації, внаслідок російського обстрілу.

"ЮНЕСКО засуджує напади на об'єкти культурної спадщини, освітні установи, студентів, педагогічний персонал та працівників ЗМІ, які перебувають під захистом міжнародного права. Збитки таких установ позбавляють громади доступу до культури, освіти та громадських просторів, які мають важливе значення для відновлення та соціальної згуртованості", – йдеться в заяві організації.

Також у ЮНЕСКО заявили про готовність надати допомогу в оцінці завданих збитків та визначенні першочергових відновлювальних заходів.

Нагадаємо, в ніч на 15 червня росія здійснила масований удар по Києву. Внаслідок атаки пошкоджено екстер’єр та інтер’єр Успенського собору, а також сусідні історичні споруди Києво-Печерської лаври.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зазначив, що пошкодження Успенського собору Києво-Печерської лаври є черговою спробою росіян знищити українську історію та ідентичність.

У МЗС України назвали реакцію ЮНЕСКО на пошкоджені внаслідок російського удару пам’ятки у Києві слабкою.

За словами речникам МЗС Георгія Тихого, у пресрелізі організація так і не назвала винуватця атаки.

"Абсурд. Організація, яка відповідає за захист культурної спадщини, навіть не знає, від кого вона її захищає. Чому так важко просто сказати "російський удар"? На жаль, під керівництвом генерального директора Халеда Ель-Енані ЮНЕСКО продовжує демонструвати брак лідерства, слабкість та нездатність виконувати свій мандат", — зазначив речник МЗС України.