Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Лондонський суд визнав громадянина України винним у підпалі майна прем'єра Британії

15 червня 2026, 19:21
Лондонський суд визнав громадянина України винним у підпалі майна прем'єра Британії
з вільних джерел
Лавринович отримував завдання через Telegram за гроші.

Лондонський суд Олд-Бейлі визнав 22-річного громадянина України Романа Лавриновича винним у підпалі майна, пов'язаного з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Також визнано винним 27-річного Станіслава Карпуіка, громадянина Румунії, народженого в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Підпали відбулися у травні минулого року. Мешканці Лондона викликали поліцію через пожежу у будинку, пов'язаному зі Стармером, а також у будинку, де він раніше жив, та автомобілі Toyota, який колись належав британському лідеру.

Лавриновича та Карпуіка визнали винними у змові з метою підпалу. Лавриновича також визнали винним за двома пунктами звинувачення, однак виправдали за пунктами про підпал з ризиком для життя. Ще один підозрюваний, 35-річний українець Петро Починок, був виправданий. Вирок оголосять у п'ятницю.

За даними слідства, Лавриновичу пропонували оплату за підпали через обліковий запис у Telegram під іменем EL Money, який використовував як російську, так і українську мови. Прокурори не вказали, хто стоїть за цим акаунтом. Керівниця антитерористичного відділу поліції Лондона Хелен Фланаган заявила, що немає жодних доказів причетності росії до цих нападів.

судБританіяКір Стармер

Останні матеріали

Колишні країни Осі повертаються до великої оборонної політики. Німеччина та Японія шукають союзників на тлі непевності США – New York Times
Політика
Колишні країни Осі повертаються до великої оборонної політики. Німеччина та Японія шукають союзників на тлі непевності США – New York Times
Переклад iPress – 15 червня 2026, 17:02
Крим може стати для росії пасткою. Україна перекриває ключові маршрути постачання – Філліпс О'Брайен
Політика
Крим може стати для росії пасткою. Україна перекриває ключові маршрути постачання – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 червня 2026, 11:29
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". російська пральня Трампа. Частина 5 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 12 червня 2026, 14:54
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Політика
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 червня 2026, 11:16
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Політика
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Переклад iPress – 12 червня 2026, 08:45
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
Бізнес & Фінанси
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
11 червня 2026, 14:22
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Політика
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Переклад iPress – 11 червня 2026, 13:25
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
Cуспільство
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
11 червня 2026, 12:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється