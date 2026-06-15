Лондонський суд визнав громадянина України винним у підпалі майна прем'єра Британії

Лавринович отримував завдання через Telegram за гроші.

Лондонський суд Олд-Бейлі визнав 22-річного громадянина України Романа Лавриновича винним у підпалі майна, пов'язаного з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Також визнано винним 27-річного Станіслава Карпуіка, громадянина Румунії, народженого в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Підпали відбулися у травні минулого року. Мешканці Лондона викликали поліцію через пожежу у будинку, пов'язаному зі Стармером, а також у будинку, де він раніше жив, та автомобілі Toyota, який колись належав британському лідеру.

Лавриновича та Карпуіка визнали винними у змові з метою підпалу. Лавриновича також визнали винним за двома пунктами звинувачення, однак виправдали за пунктами про підпал з ризиком для життя. Ще один підозрюваний, 35-річний українець Петро Починок, був виправданий. Вирок оголосять у п'ятницю.

За даними слідства, Лавриновичу пропонували оплату за підпали через обліковий запис у Telegram під іменем EL Money, який використовував як російську, так і українську мови. Прокурори не вказали, хто стоїть за цим акаунтом. Керівниця антитерористичного відділу поліції Лондона Хелен Фланаган заявила, що немає жодних доказів причетності росії до цих нападів.