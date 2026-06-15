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Польські активісти після скандалу зібрали кошти на автобуси для Вінниці

15 червня 2026, 14:33
Польські активісти після скандалу зібрали кошти на автобуси для Вінниці
Активісти планують викупити 15 автобусів та передати їх Вінниці.

Польські активісти з фонду Sikorki na Ukrainie зібрали необхідну суму на закупівлю автобусів для Вінниці після того, як передача транспорту від польського міста Кельце опинилася під загрозою через політичний скандал.

Про це свідчать дані платформи збору коштів Zrzutka.

Збір перевищив заплановану суму у 500 тис. злотих і станом на 15 червня досяг 518 210 злотих, що становить близько 6,3 млн гривень.
 
За ці кошти активісти планують викупити у міста Кельце 15 автобусів та передати їх Вінниці. Якщо придбати транспорт у Польщі не вдасться, організатори шукатимуть автобуси в Україні. Вони також пообіцяли закупити додатковий транспорт, оскільки необхідну суму вже перевищено.
 
"Для місцевих політиків галас навколо допомоги – це безкоштовний привід набрати собі очки в опитуваннях. Для нас – це реальна ціна доведення того, що справжня солідарність все ще існує", – заявили організатори збору.
 
Скандал розгорівся після того, як мер Кельце повідомила про відкликання Вінницею прохання щодо передачі старих автобусів. Таке рішення ухвалили на тлі дискусій у Польщі навколо історичних питань у польсько-українських відносинах. Частина місцевих політиків виступила проти передачі транспорту Україні. Зокрема, депутати від партії "Право і справедливість" вимагали від влади Вінниці перейменувати вулицю Степана Бандери. Втім відповідна резолюція не набрала необхідної підтримки.

 

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