Польські активісти після скандалу зібрали кошти на автобуси для Вінниці

Активісти планують викупити 15 автобусів та передати їх Вінниці.

Польські активісти з фонду Sikorki na Ukrainie зібрали необхідну суму на закупівлю автобусів для Вінниці після того, як передача транспорту від польського міста Кельце опинилася під загрозою через політичний скандал.

Про це свідчать дані платформи збору коштів Zrzutka.

Збір перевищив заплановану суму у 500 тис. злотих і станом на 15 червня досяг 518 210 злотих, що становить близько 6,3 млн гривень.

За ці кошти активісти планують викупити у міста Кельце 15 автобусів та передати їх Вінниці. Якщо придбати транспорт у Польщі не вдасться, організатори шукатимуть автобуси в Україні. Вони також пообіцяли закупити додатковий транспорт, оскільки необхідну суму вже перевищено.

"Для місцевих політиків галас навколо допомоги – це безкоштовний привід набрати собі очки в опитуваннях. Для нас – це реальна ціна доведення того, що справжня солідарність все ще існує", – заявили організатори збору.