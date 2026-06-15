Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Угорщина пригрозила зупинити переговори про вступ України до ЄС

15 червня 2026, 14:07
Угорщина пригрозила зупинити переговори про вступ України до ЄС
Фото: з відкритих джерел
Орбан підкреслила, що для Угорщини виконання й імплементація домовленостей щодо прав меншин є "фундаментальною умовою" євроінтеграції України.
В Угорщині назвали умову, за якої переговори про вступ України до ЄС можуть автоматично зупинитися.
 
Про це заявила міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан, повідомляє "Радіо Свобода".
 
За словами міністерки, Київ і Будапешт досягли двосторонньої згоди щодо прав закарпатських угорців після кількох тижнів переговорів. Домовленості стосуються сфер освіти, державного управління, культури та використання національної символіки.
 
"Великим досягненням минулого тижня стало те, що ця домовленість була включена до Плану дій Україна-ЄС щодо національних меншин", – сказала Орбан.
 
Угода стала частиною першого переговорного кластера про фундаментальні права та демократію, який відкривають
15 червня. Документ містить так званий спільний орієнтир: якщо Україна не виконуватиме домовленості в повному обсязі, процес вступу автоматично зупиниться. Орбан підкреслила, що для Угорщини виконання й імплементація домовленостей щодо прав меншин є "фундаментальною умовою" євроінтеграції України.
 
Водночас угорська міністерка наголосила, що Будапешт більше не блокує початок переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу. Вона також підкреслила, що Угорщина підтримує виключно стандартний процес розширення ЄС, який базується на реальних реформах та результатах. Будь-які альтернативні формати членства для України угорська сторона не підтримує.
 
Нагадаємо, нещодавно Київ і Будапешт провели переговори щодо питань національних меншин. Сторони домовилися й надалі працювати в межах раніше погодженого плану дій, при цьому частину зобов’язань Україна планує виконати вже до кінця цього року.

 

Угорщинавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Колишні країни Осі повертаються до великої оборонної політики. Німеччина та Японія шукають союзників на тлі непевності США – New York Times
Політика
Колишні країни Осі повертаються до великої оборонної політики. Німеччина та Японія шукають союзників на тлі непевності США – New York Times
Переклад iPress – 15 червня 2026, 17:02
Крим може стати для росії пасткою. Україна перекриває ключові маршрути постачання – Філліпс О'Брайен
Політика
Крим може стати для росії пасткою. Україна перекриває ключові маршрути постачання – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 червня 2026, 11:29
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". російська пральня Трампа. Частина 5 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 12 червня 2026, 14:54
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Політика
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 червня 2026, 11:16
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Політика
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Переклад iPress – 12 червня 2026, 08:45
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
Бізнес & Фінанси
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
11 червня 2026, 14:22
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Політика
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Переклад iPress – 11 червня 2026, 13:25
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
Cуспільство
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
11 червня 2026, 12:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється