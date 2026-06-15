Угорщина пригрозила зупинити переговори про вступ України до ЄС

Орбан підкреслила, що для Угорщини виконання й імплементація домовленостей щодо прав меншин є "фундаментальною умовою" євроінтеграції України.

В Угорщині назвали умову, за якої переговори про вступ України до ЄС можуть автоматично зупинитися.

Про це заявила міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан, повідомляє "Радіо Свобода".

За словами міністерки, Київ і Будапешт досягли двосторонньої згоди щодо прав закарпатських угорців після кількох тижнів переговорів. Домовленості стосуються сфер освіти, державного управління, культури та використання національної символіки.

"Великим досягненням минулого тижня стало те, що ця домовленість була включена до Плану дій Україна-ЄС щодо національних меншин", – сказала Орбан.