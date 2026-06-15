Арбітраж ООН закріпив права України в Азовському морі та визнав Керченський міст незаконним

Трибунал підтвердив суверенні права України в Чорному та Азовському морях.

Арбітражний трибунал ООН виніс рішення у справі щодо прав України в Чорному та Азовському морях.

Про це повідомило МЗС України.

Суд відхилив російські заяви про те, що Азовське море та Керченська протока є виключно "російським озером", підтвердивши, що це внутрішні води двох держав. Рішення закріплює повне збереження суверенних прав України як прибережної держави в цих акваторіях. Односторонні дії москви після 2022 року на цей статус не вплинули.

Окремо суд визнав порушення з боку росії під час зведення мосту через Керченську протоку, а також прокладання підводних енергетичних кабелів та газопроводу. рф не провела належної екологічної оцінки цих проєктів і не оприлюднила її результатів, що є прямим порушенням міжнародних правил захисту морського середовища.

"Рішення трибуналу є черговим підтвердженням того, що рф системно зневажає норми міжнародного права, а її спроби нав'язати світові наслідки злочинної агресії як 'нову реальність' не мають і не матимуть міжнародно-правового визнання", – йдеться у заяві МЗС.

Україна ініціювала цей судовий процес ще 14 вересня 2016 року у зв'язку з порушенням росією Конвенції ООН з морського права в акваторіях поблизу окупованого Криму, яке розпочалося у 2014 році.