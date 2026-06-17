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Українські дрони перетворюють Крим на острів – NYT

17 червня 2026, 16:46
Українські дрони перетворюють Крим на острів – NYT
скріншот
Міністр оборони Михайло Федоров підтвердив масштаб кампанії.

Україна застосовує зростаючий парк ударних безпілотників для ураження ключових шляхів постачання до Криму.

Про це пише The New York Times.

Протягом останніх тижнів Київ уразив десятки вантажівок і поїздів уздовж головної автомагістралі до Криму, а також пошкодив мости, що з'єднують півострів з окупованою частиною України. Напади на бензовози вже призвели до нормованого розподілу пального, а продаж на АЗС іноді повністю припинявся. Пошкодження двох мостів обмежило рух транспорту, а єдине сполучення через Керченський міст не дозволяє постачати пальне ще з осені 2022 року.

Вперше з початку повномасштабного вторгнення літній сезон відпусток у Криму опинився під питанням. Майже 80% бронювань за останній тиждень травня та перший тиждень червня було скасовано. Туристи з росії, які приїжджають на автомобілях, застрягають через паливну кризу, а деякі кримські власники бізнесу самі радять туристам триматися подалі. В окремих супермаркетах вже спорожніли полиці від цукру, рису та макаронних виробів.

Аналітик Conflict Intelligence Team Руслан Левієв зазначив, що Київ активізував дрони на маршрутах постачання, визначивши Крим як "вузьке місце, схильне до тиску, як жодне інше місце на лінії фронту". Водночас він застеріг, що Україні знадобиться набагато більше дронів для повного домінування над 185-мильною дорогою, а москва вже адаптувалася до подібних зусиль у минулому.

Міністр оборони Михайло Федоров підтвердив масштаб кампанії в інтерв'ю YouTube-каналу PRESSING. "По суті відбувається ізоляція Криму дронами. І в найближчий час, виглядає так, що Крим перетвориться в острів", – сказав він, додавши, що це може призвести до несподіваних наслідків для росіян. Деталей майбутніх планів щодо Криму міністр не розкрив.

КримдрониМихайло Федоровросія окупанти

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