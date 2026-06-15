Українські дрони перерізають "артерію" рф до Криму – FT

Українські удари по логістичних маршрутах рф різко скоротили постачання пального до окупованого Криму, спричинивши ризик ізоляції півострова.

Життя в окупованому Криму стрімко звузилося до пошуку пального – мешканці годинами стоять у чергах на заправках, а запаси часто закінчуються ще до того, як люди дістаються колонки. На тлі українських ударів по логістичних маршрутах росії ситуація з постачанням на півострові різко погіршилася.

Про це пише Financial Times.

У місцевих чатах з’являються поради щодо "виживання" в умовах дефіциту, а у Севастополі мешканці вже змушені використовувати QR-коди для купівлі пального. Призначена росією адміністрація переконує, що код дозволяє придбати лише обмежену кількість бензину.

"На жаль, бензовози не змогли дістатися до міста минулої ночі", – написав гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.