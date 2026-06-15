Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українські дрони перерізають "артерію" рф до Криму – FT

15 червня 2026, 10:41
Українські дрони перерізають
Фото: з вільного доступу
Українські удари по логістичних маршрутах рф різко скоротили постачання пального до окупованого Криму, спричинивши ризик ізоляції півострова.
Життя в окупованому Криму стрімко звузилося до пошуку пального – мешканці годинами стоять у чергах на заправках, а запаси часто закінчуються ще до того, як люди дістаються колонки. На тлі українських ударів по логістичних маршрутах росії ситуація з постачанням на півострові різко погіршилася.
 
Про це пише Financial Times.
 
У місцевих чатах з’являються поради щодо "виживання" в умовах дефіциту, а у Севастополі мешканці вже змушені використовувати QR-коди для купівлі пального. Призначена росією адміністрація переконує, що код дозволяє придбати лише обмежену кількість бензину.
 
"На жаль, бензовози не змогли дістатися до міста минулої ночі", – написав гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.
 
Україна посилила атаки на ключові маршрути постачання, які з’єднують окупований Крим із материковою частиною росії через захоплені території. Командир українських Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) заявив:
 
"Україна ізолює Крим найближчим часом".
 
Під ударами опиняються мости та автомагістралі в районах Чонгару, Армянська та Генічеська, що є критичними пунктами сухопутного коридору. Аналітики відзначають суттєве падіння транспортної активності. За даними досліджень, середньодобовий рух на ключовій автомагістралі скоротився більш ніж на 40%, приблизно до 6500 транспортних засобів на початку червня. Французький аналітик відкритих джерел Клеман Молін зазначає, що з травня зафіксовано щонайменше 375 українських ударів по вантажівках і транспортних засобах на окупованих територіях.
 
"Більше половини цих атак сталися на автомагістралі", – додав він.
 
Експерти пояснюють, що півострів повністю залежить від постачання з материка. Сергій Вакуленко з Фонду Карнегі за міжнародний мир зазначає:
 
"Щодо палива, залізниця набагато ефективніша за автомобільну, оскільки один поїзд може перевозити до 170 автоцистерн".
 
Водночас українські удари поблизу ключових транспортних вузлів змушують росію обмежувати перевезення, зокрема через Керченський міст. Аналітики вважають, що українська кампанія може мати довгостроковий стратегічний ефект. Колишній український підполковник і співдиректор Центру Разумкова Олексій Мельник заявив:
 
"Крим перетворюється на острів для росії. Історія Криму показує нам, що його дуже легко захопити і дуже важко утримати".
 
Він додав, що подальше продовження атак може змусити москву "зробити дуже складний вибір" щодо утримання півострова.

 

Кримвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Крим може стати для росії пасткою. Україна перекриває ключові маршрути постачання – Філліпс О'Брайен
Політика
Крим може стати для росії пасткою. Україна перекриває ключові маршрути постачання – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 червня 2026, 11:29
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". російська пральня Трампа. Частина 5 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 12 червня 2026, 14:54
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Політика
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 червня 2026, 11:16
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Політика
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Переклад iPress – 12 червня 2026, 08:45
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
Бізнес & Фінанси
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
11 червня 2026, 14:22
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Політика
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Переклад iPress – 11 червня 2026, 13:25
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
Cуспільство
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
11 червня 2026, 12:18
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Cуспільство
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2026, 12:11
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється