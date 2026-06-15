Українські дрони перерізають "артерію" рф до Криму – FT
15 червня 2026, 10:41
Фото: з вільного доступу
Українські удари по логістичних маршрутах рф різко скоротили постачання пального до окупованого Криму, спричинивши ризик ізоляції півострова.
Життя в окупованому Криму стрімко звузилося до пошуку пального – мешканці годинами стоять у чергах на заправках, а запаси часто закінчуються ще до того, як люди дістаються колонки. На тлі українських ударів по логістичних маршрутах росії ситуація з постачанням на півострові різко погіршилася.
Про це пише Financial Times.
У місцевих чатах з’являються поради щодо "виживання" в умовах дефіциту, а у Севастополі мешканці вже змушені використовувати QR-коди для купівлі пального. Призначена росією адміністрація переконує, що код дозволяє придбати лише обмежену кількість бензину.
"На жаль, бензовози не змогли дістатися до міста минулої ночі", – написав гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.
Україна посилила атаки на ключові маршрути постачання, які з’єднують окупований Крим із материковою частиною росії через захоплені території. Командир українських Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) заявив:
"Україна ізолює Крим найближчим часом".
Під ударами опиняються мости та автомагістралі в районах Чонгару, Армянська та Генічеська, що є критичними пунктами сухопутного коридору. Аналітики відзначають суттєве падіння транспортної активності. За даними досліджень, середньодобовий рух на ключовій автомагістралі скоротився більш ніж на 40%, приблизно до 6500 транспортних засобів на початку червня. Французький аналітик відкритих джерел Клеман Молін зазначає, що з травня зафіксовано щонайменше 375 українських ударів по вантажівках і транспортних засобах на окупованих територіях.
"Більше половини цих атак сталися на автомагістралі", – додав він.
Експерти пояснюють, що півострів повністю залежить від постачання з материка. Сергій Вакуленко з Фонду Карнегі за міжнародний мир зазначає:
"Щодо палива, залізниця набагато ефективніша за автомобільну, оскільки один поїзд може перевозити до 170 автоцистерн".
Водночас українські удари поблизу ключових транспортних вузлів змушують росію обмежувати перевезення, зокрема через Керченський міст. Аналітики вважають, що українська кампанія може мати довгостроковий стратегічний ефект. Колишній український підполковник і співдиректор Центру Разумкова Олексій Мельник заявив:
"Крим перетворюється на острів для росії. Історія Криму показує нам, що його дуже легко захопити і дуже важко утримати".
Він додав, що подальше продовження атак може змусити москву "зробити дуже складний вибір" щодо утримання півострова.