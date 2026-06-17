Reuters: росія планує імпорт пального морем через дефіцит після ударів по НПЗ

москва вже зверталася по паливо до білорусі та Казахстану, але ці країни не мають достатніх потужностей.

росія в червні планує імпортувати паливо морем через один із західних портів, намагаючись впоратися з дефіцитом бензину після масштабних атак українських дронів на нафтопереробні заводи.

Про це пише Reuters із посиланням на чотири джерела в галузі.

За словами одного з джерел, паливо постачатимуть з Азії. Інше джерело зазначило, що ще минулого року росія розглядала можливість морського імпорту, але тоді внутрішніх потужностей виявилося достатньо.

москва також імпортувала паливо з білорусі та зверталася за невеликими обсягами до Казахстану, однак жодна з цих країн не має достатніх вільних потужностей, щоб підтримати росію у разі глибшої кризи поставок. Одне з джерел заявило, що морський імпорт може бути лише тимчасовим заходом і навряд чи забезпечить значні обсяги через логістичні проблеми та високі ціни.

Нагадаємо, росія дозволила окремим нафтопереробним заводам виробляти паливо з нижчими екологічними стандартами для внутрішнього ринку. Таке рішення ухвалили на тлі зростання кількості українських ударів по російських НПЗ, яка від початку 2026 року подвоїлася.