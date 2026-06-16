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Reuters: росія знизила екологічні стандарти палива через удари дронів по НПЗ

16 червня 2026, 10:19
Reuters: росія знизила екологічні стандарти палива через удари дронів по НПЗ
skrin
Оптові ціни на бензин зросли на 10% за два тижні, перебої з постачанням фіксують у десяти регіонах.

росія дозволила окремим нафтопереробним заводам виробляти паливо з нижчими екологічними стандартами для внутрішнього ринку. Таке рішення ухвалили на тлі зростання кількості українських ударів по російських НПЗ, яка від початку 2026 року подвоїлася.

Про це пише Reuters.

За даними джерела, ще восени минулого року влада рф пом'якшила вимоги для окремих НПЗ, щоб запобігти дефіциту палива, а з 1 травня дію цих заходів продовжили. Пом'якшені норми дозволяють виробляти бензин із вмістом сірки до 150 частин на мільйон – це приблизно у 15 разів перевищує максимально допустимий рівень у Європі, Китаї та Індії. Також допускається більша частка ароматичних вуглеводнів, які можуть становити загрозу для здоров'я.

У першій половині червня оптові ціни на бензин АІ-95 та дизельне паливо на Санкт-Петербурзькій біржі зросли на 10%, а трейдери зазначають, що ознак стабілізації немає. Перебої з постачанням фіксують приблизно у десяти регіонах росії. Влада Удмуртії запровадила тимчасові обмеження на продаж бензину на заправках "Татнєфті", у Севастополі на АЗС утворилися великі черги. Одна з водійок, яка чекала на заправці, висловила сумнів, що ситуація покращиться, доки триває війна.

паливоНПЗудари по рф

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