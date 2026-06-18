На тлі ударів по москві посольство США попередило своїх громадян у росії про загрози через атаки дронів

У разі виявлення дрона американцям у росії радять негайно відійти від нього та, за потреби, сховатися в безпечному місці.

Посольство США в росії опублікувало попередження для своїх громадян на тлі нещодавніх атак безпілотників по москві.

Про це йдеться на сайті відомства.

Там кажуть, що атаки безпілотників та вибухи відбувалися поблизу кордону з Україною, "а також у великих містах росії, зокрема в москві, Казані та Санкт-Петербурзі". У разі виявлення дрона американцям у росії радять негайно відійти від нього та, за потреби, сховатися в безпечному місці.

Також у посольстві нагадують, що російське законодавство забороняє поширення чи публікацію фотографій або відео наслідків атак безпілотників, зокрема зображення самих БпЛА або їхніх частин. За це загрожує штраф або позбавлення волі, тож посольство радить дотримуватись вказівок місцевої влади.

Крім того, американців просять слідкувати за повідомленнями місцевих засобів масової інформації та зареєструватися в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP) для отримання оновлень щодо безпеки. При цьому громадян США знову "наполегливо рекомендують" утриматися від поїздок до росії.