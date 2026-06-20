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ЄС готує закон проти критичної залежності від китайських товарів

20 червня 2026, 18:20
ЄС готує закон проти критичної залежності від китайських товарів
Фото: Укрінформ
Проблема загострилася минулого року, коли Пекін скористався своєю монополією на ринку рідкісноземельних елементів.

Євросоюз розробляє закон, що змусить бізнес відмовитися від тотальної залежності від китайських товарів.

Про це повідомляє Reuters.

Європейська комісія готує новий закон, за яким компанії ЄС будуть зобов'язані диверсифікувати джерела постачання стратегічно важливих ресурсів. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що бізнес реагує занадто повільно, а зволікання загрожує безпеці всього блоку. "Потрібне покращення. Ми бачили цифри, вони говорять самі за себе, і ми повинні перерозподілити наші стосунки", – наголосила вона.

Проблема загострилася минулого року, коли Пекін скористався своєю монополією на ринку рідкісноземельних елементів і запровадив обмеження на їхній експорт, що вдарило по європейських технологіях. Наразі торговельний дефіцит Європи з Китаєм шокує: блок втрачає близько €1 млрд щодня.

Президент Євроради Антоніу Кошта назвав дефіцит торгівлі неприйнятним. "Ми не можемо продовжувати порушувати це питання без будь-яких конкретних результатів. І досі, на жаль, Китай не виконав своїх зобов'язань", – сказав він.

Країни ЄС хочуть зменшити критичну залежність від ресурсів Пекіна та захистити свої ринки від недобросовісної конкуренції. У відповідь Китай звинувачує Захід у порушенні ринкових принципів.

КитайЄвросоюзУрсула фон дер Ляєн

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