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Масовані атаки дронів оголили хаос у системі ППО рф – CNN

20 червня 2026, 13:44
Масовані атаки дронів оголили хаос у системі ППО рф – CNN
соцмережі
москва досі має понад 100 пускових установок ППО, але координація між ними не працює.

Масовані атаки українських безпілотників по території рф оголили проблеми російської системи ППО, яка дедалі частіше змушена реагувати в умовах хаосу та нестачі ресурсів.

Про це йдеться в аналізі CNN із посиланням на військових експертів.

Показовим прикладом видання вважає атаку на москву у четвер, коли реакція рф нагадувала хаотичну спробу впоратися із ситуацією, а не сплановану оборону. На перевірених CNN кадрах військові стріляють із переносних зенітно-ракетних комплексів просто на завантаженій трасі, а на іншому відео російська ракета ППО влучила в резервуар із нафтою. Експерт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру Маркус Шиллер назвав це "автоголом росії". "росія має послужний список старих систем, які не є на 100% надійними", – зазначив він.

Старший аналітик McKenzie Intelligence Services Стю Рей додав, що відео зі стрільбою на трасі свідчить про "поспішну, імпровізовану і відверто непрофесійну реакцію" та повну відсутність контролю за рухом транспорту поблизу військової техніки.

Журналісти нагадали, що стратегія Києва полягала в тому, щоб атакувати багато цілей всередині росії, змушуючи москву розосереджувати системи ППО та створювати слабшу мережу захисту. Україна також роками атакує пускові установки та радари: від початку року Сили оборони знищили 166 засобів ППО, а від початку повномасштабного вторгнення, понад 1432.

Співробітник RUSI Томас Вітінгтон зазначив, що російські системи ППО створювалися для боротьби з літаками та ракетами, а не з дронами. "російська ППО просто не відповідає своєму призначенню. Вона не оснащена для виявлення, відстеження та боротьби з таким типом атаки", – сказав він, додавши, що санкції обмежують можливості москви створювати нові системи.

Водночас експерти визнають, що російська ППО все ще збиває значну частину дронів. У п'ятницю росія заявила про збиття 216 безпілотників по всій країні. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді зазначив, що станом на середину травня москва мала понад 100 пускових установок ППО та понад 50 "Панцирів". Однак коли Україна запускає понад 100 дронів одночасно, частина все одно прориває оборону, оскільки сучасні безпілотники складніше відстежувати, ніж ракети чи літаки.

"Щодо частоти та серйозності атак України проти росії, усі варіанти для росії погані. Думаю, зараз військові розмірковують над тим, який варіант є найменш поганим", – підсумував Вітінгтон.

війнаНПЗППОудари по рф

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